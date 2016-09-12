ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ СМОГУТ УВИДЕТЬ МОСКВИЧИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Полутеневое лунное затмение, видимое на территории России, ожидается 16 сентября. Разглядеть его можно при помощи специальных приборов. Затмение достигнет максимальной фазы в 21:56 мск.

В эту пятницу Московский Планетарий приглашает на «Ночь наблюдателей Луны: Затмение». В 21:00 гостей ждет экскурсия и лекция о космических объектах.

«Лунное затмение происходит в полнолуние, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Вокруг конуса тени Земли имеется полутень — область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение. При нём яркость Луны уменьшается, но незначительно: такое уменьшение практически незаметно невооружённым глазом и фиксируется только приборами. В «Ночь наблюдателей Луны» спутник Земли будет находиться достаточно высоко над горизонтом, и при ясной погоде мы сможем увидеть потемнение северной части лунного диска», — цитирует пресс-служба Московского Планетария руководителя астрономического комплекса Ярослава Турилова.

Посетители планетария смогут разглядеть полутеневое лунное затмение и рельефы Луны в реальном времени, а также сделать фотографии.