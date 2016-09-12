РОССИЯНЕ ВЫПЕКАЮТ ХЛЕБ ДОМА И ПОКУПАЮТ СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ

Потребление дешёвых яблок, бананов, капусты и лука, а также моркови и свёклы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4%. Об этом говорится в исследовании экспертов Consumer Tracking GfK. Вместе с тем снизилось потребление хлеба и рыбы — ее россияне заменили на дешёвые виды птицы.

Вместе с тем, как пишет ТАСС, GfK прогнозирует рост потребительского рынка (FMCG) России в 2016 г. на 8%, рынка продуктов питания — на 6% в денежном выражении. Это происходит благодаря росту продаж фармпрепаратов и товаров для животных. При этом, как отметила заместитель руководителя отдела Consumer Tracking GfK Елена Самодурова на продовольственном форуме World food, рост продаж в категории «продукты питания» в натуральном выражении остановился.

Падение продаж хлебобулочных изделий говорит о том, что россияне предпочитают домашнюю выпечку. Соответственно, растут показатели продаж муки и маргарина. «Это одно из косвенных доказательств того, что люди переходят на домашнее потребление», — подчеркнула Самодурова.

Рост продаж жиров увеличился по всем сортам, за исключением плавленого. «Большую долю в потребительской корзине россиян занимают мясные продукты — 21%, молочные продукты занимают 15%, напитки — 13%, овощи — 12%, — говорится в исследовании GfK.