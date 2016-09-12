МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ ЗАСТРАХОВАН НА 3 МЛРД. РУБЛЕЙ

Здание Московского планетария застраховано на 3,13 млрд рублей. В этом году на право застраховать Московский планетарий по результатам конкурса претендовали шесть страховых компаний. В итоге страховщиком выступила страховая группа «Согаз».

«Один из самых больших планетариев в мире и первый в России — Московский планетарий — выбрал «Согаз» в качестве своего страховщика. Знаменитое здание столицы обеспечено годовой страховой защитой на 3,13 млрд руб.», — приводит сообщение пресс-службы компании АГН «Москва».

Страховое покрытие распространяется на конструктивные элементы здания, внутреннюю и внешнюю отделку, остекление, инженерные коммуникации.

Здание Московского планетария является памятником эпохи конструктивизма и объектом культурного наследия регионального значения. Его общая площадь составляет 15,5 тыс. кв. м.