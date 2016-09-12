РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ИСПЫТЫВАЕТ ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ НА СЕБЕ

Древнюю бактерию, возраст которой составляет около 3,5 млн лет, ввел себе заведующий кафедрой геокриологии МГУ Анатолий Брушков. Инъекция была сделана в 2015 году. Ученый уверен, что бактерия, найденная в Якутии, поможет ему продлить жизнь.

Прежде чем решиться на подобный эксперимент, ученый провел испытания на мышах. «После инъекций мыши стали чувствовать себя лучше, и производили на свет здоровое потомство. Ученые привили бактерию и сортам зерновых, благодаря чему удалось существенно увеличить рост зерна и придать растениям устойчивость к пагубному воздействию внешней среды», — сообщает портал asmo.ru.

Сейчас Анатолий Брушков утверждает, что у него повысилась работоспособность и улучшилось самочувствие. Ученый надеется выяснить, как добиться того, чтобы клетки человеческого организма перестали стареть.