Брифинг министра финансов РФ Антона Силуанова о задолженности Украины перед Россией в контексте реализации программы МВФ для Украины проведен в понедельник в МИА «Россия сегодня». Силуанов сообщил, что очевидно на следующей неделе МВФ примет положительное решение об очередном транше в миллиард долларов Украине.

Поскольку Украина имеет признанную МВФ задолженность перед Россией в три миллиарда, МВФ пришлось внести изменения, позволяющие не испрашивать согласия кредитора на выделение денег. Мало того, МВФ не принял во внимание помощь России через реструктуризацию украинских дочек российских банков. Фактически в Украину влили еще три миллиарда.

Опасно то, что Украина при поддержке МВФ отказывается от переговоров и от разумных предложений по долгу. Звучит неприемлемое требование о реструктуризации, как по коммерческому кредиту.

Московский корреспондент УНИАН Роман Цымбалюк спросил: Россия готова выполнять решения международных судов о выплатах за аннексию Крыма? Силуанову неизвестно о таких решениях международных судов, процесс идет. Министр финансов напомнил, что Россия имеет голос в МВФ. Какое решение будет принято, неизвестно, но голос России не будет определяющим. «В любом случае мы заявим свою позицию», — уточнил Силуанов.

«МП» Антон Силуанов сообщил, что Россия рассчитывала не столько на выплаты от Украины, сколько на помощь в погашении обязательств перед официальным кредитором со стороны МВФ, что является нормальной практикой в деятельности этой организации.

Позиция Минфина России проста и понятна и спасибо ему за жесткость риторики, в России растет недовольство помощью бывшим членам СССР, которые продолжают получать ее, шантажируя Москву, а Киев еще и демонстративно хамит. Однако Россия списывала и больше долги и с большим ущербом для себя. Судя по ответам Силуанова, с самой Украины никто в Москве не думал требовать денег за счет народа, как обычно делает Вашингтон, лишь самого простого включения долга в программу МВФ по выплатам официальным кредитором.

Думается, что системное политическое хамство Киева усиливается при поддержке Вашингтона и нанесло обоюдный ущерб и России и Украине на порядки больше невыплаченного долга. Россия предприняла меры, в настоящее время речь идет о восстановлении переговорных отношений с вынужденными партнерами Украины и в самой международной финансовой системе, для чего Москва предпринимает некие формальные шаги. Вывести Украину из тупика никто не может и не хочет, кроме России.