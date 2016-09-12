УРА!ЖАЙ: Фестиваль хлеба и зрелищ

В праздничные дни 10-11 сентября в парке «Коломенское» состоялся семейный праздник «Ура!Жай». Хлеба и зрелищ! – именно так звучал его девиз, которому организаторы старались следовать. В итоге получилась некая современная интерпретация известного во всем мире «праздника урожая»: большой пикник, куда приятно прийти всей семьей.

Детям предлагалось огромное количество активностей: побегать в гигантском сенном лабиринте, поиграть в «боулинг» большими тыквами, нашинковать капусту и покидаться помидорами.

Но самое, пожалуй, большое удовольствие доставили животные, которых можно было не только понаблюдать, но и потрогать. На специально организованном скотном дворе «паслись» прелестные овечки и козы, бегали маленькие умилительные кролики, а многочисленные совы с удовольствием служили моделями для всех юных фотографов.

Мамы узнали много нового о том, как готовить вкусные блюда из фермерских продуктов и делать идеальные заготовки на зиму, а папы смогли посоревноваться в ловкости и проворности в рубке капусты, колке дров на скорость и в переносе воды при помощи коромысла.

В специальной Деревне ремесел прошли уникальные мастер-классы по выпеканию хлеба, декорированию арт — объектов из резиновых сапог и калош, созданию косметики из трав, а также лекции от признанных экспертов в области кулинарного искусства. Всех гостей ждали весьма необычные развлечения: от «взрывания» с помощью обычных резинок арбузов, битвы мешками до забегов мини-пигов.

Хрюни, Манюни, Жужы и т.д. др. с обезьянками наперевес просто не могли оставить равнодушными никого! А уж когда маленький и гордый свин стал подавать «лапу» своему хозяину, — восторгов от зрителей не было конца. Зрелище удалось! Напоследок уставших от городской суеты и интеллектуального труда посетителей знакомили с работой кузнеца, гончара или даже конюха.

Татьяна Белоножкина.

фото автора.