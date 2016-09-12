СТАТЬ ПОЖАРНЫМ ПРОСТО. НУЖНО БЫТЬ НЕМНОГО ГЕРОЕМ

Празднование Дня города весело и интересно прошло по всей столице. Московские пожарные и спасатели тоже отметили праздник, но весьма необычно.

10 сентября в честь Дня города Москвы Главным управлением МЧС России по г. Москве, Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы совместно с Российским государственным университетом нефти (Национальным исследовательским университетом) имени И.М. Губкина на территории ведущего учебного заведения в системе нефтегазового образования страны состоялась презентация проекта «Моя вторая профессия».

Пожарные, спасатели и сотрудники экстренных служб города провели многочисленные мастер-классы, которые ближе познакомили с их героическими буднями. Каждый гость праздника смог попробовать себя в роли огнеборца, инспектора ГИМС и пожарного надзора, геолога, химика, медика, сотрудника специализированных городских организаций «Мосгаз», «Автомобильные дороги», «Мосводоканал» и «Мослифт». Специалисты кинологического расчета Пожарно-спасательного центра г. Москвы и участники добровольного кинологического объединения «Сотер» подготовили показательные выступления умных служебных собак и рассказали, как стать кинологом и обучить хвостатого друга спасательному делу.

Огромный внутренний двор института в день торжества превратился в грандиозную выставку. Современный раздел необычной экспозиции был посвящен новейшему пожарному, аварийно-спасательному и нефтегазовому оборудованию и технике. Сотрудники МЧС показали работу беспилотных летательных аппаратов, робототехнического комплекса Центра «Лидер» МЧС России. Действовала уникальная выездная химико-радиометрическая лаборатория, полигон трубопроводного оборудования и площадка буровых установок. Всего на выставке представили более 20 единиц техники, которая состоит на вооружении пожарно-спасательного ведомства и экстренных служб города.

Во втором разделе экспозиции – историческом — предстали сверкающие на солнце коллекционные образцы касок пожарных со всего мира и художественная выставка.

Конечно, самым ожидаемым и ярким моментом праздника стали показательные пожарно-тактические учения : сотрудники пожарно-спасательных отделений продемонстрировали возможности спецтехники, стоящей сегодня на вооружении огнеборцев, эвакуацию людей из горящего здания, тушение с применением лафетных стволов и переносных устройств аэрозольного пожаротушения, спасение пострадавших, заблокированных в автомобиле. Отважные огнеборцы умело использовали коленчатый подъемник, автолестницу, автомобиль быстрого реагирования со стволом сверхвысокого давления с возможностью абразивной резки «Кобра», автомобиль газодымозащитной службы, пожарно-спасательные мотоциклы.



После успешного тушения условного пожара руководство МЧС наградило москвича, проявившего героизм и отвагу не в учебном, а самом реальном пожаре. В мае этого года москвич Борис Орленко, находясь дома, на улице 6-я Кожуховская, почувствовал запах гари. Выйдя на улицу, он увидел, что из окон квартиры на втором этаже идет густой дым, а из окон детские голоса просят о помощи. Грамотно оценив сложившуюся ситуацию и понимая грозящую детям опасность, житель дома вызвал пожарных, но, понимая, что счет идет на секунды, принял решение самостоятельно спасать пострадавших. Поднявшись сначала по кованой решетке окна квартиры первого этажа, а затем по газовой трубе, Борис Викторович, рискуя собственной жизнью и здоровьем, через открытое окно комнаты на руках спустил на землю двух маленьких детей а также их маму, Любовь Мишустину. Герой награжден ведомственной медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

Москвичи, пришедшие на праздник, и его замечательные организаторы смогли немного отдохнуть и насладиться концертной программой, выступлением оркестра, принять участие в спортивных конкурсах. Традиционно спасатели угощали горожан вкуснейшей «фирменной» кашей.

Елена Минашкина фото автора