СОБЯНИН: МОСКВА СТАЛА БОЛЕЕ ДОБРОЙ И ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Форум «Городское развитие и совершенствовани е качества городской среды», проходящий сегодня в столице, еще раз обозначил: урбанистическая тема для России относительно молодая, но уже вынесена на уровень национальных приоритетов развития государства.

В работе форума приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Премьер отметил, что 70 процентов населения страны живет в городах.

— Мир концентрируется в городах, и проблема в том, как чувствует себя в них население, — сказал Сергей Собянин. — Для того, чтобы качество жизни людей улучшалось, необходимо решить ряд проблем. Одним из приоритетов здесь является создание комфортной среды, общественного пространства. Этому традиционно уделялось очень мало внимания в истории России и СССР, был недостаток благоустройства.

Мэр рассказал, что городские власти начали работу по созданию комфортной среды с простых проектов, а именно с городских дворов. Сейчас идет постоянный процесс их обновления.

Не менее глобальный проект — а они в Москве, по словам мэра, все глобальные – благоустройство парковых территорий. В итоге количество их посетителей увеличилось с 15 миллионов до 60 миллионов, причем вход в парки стал бесплатным. Примером может служить парк им. Горького.

— Необходимо также было решить проблемы с парковками, — уточнил градоначальник. — Мы создали 600 тысяч парковочных мест.

Самым сложным проектом мэр назвал проект благоустройства улиц. Здесь много сложностей было с упорядочением рекламы на улицах. По словам Сергея Собянин, «это самый простой и эффективный бизнес, но который практически ничего не давал бюджету».

В Москве добавились полностью пешеходные улицы, увеличилась площадь тротуаров, появились дорожки для велосипедистов, открылись новые летние кафе.

В 2015 году были приняты изменения в гражданский кодекс, касающиеся сноса объектов, опасных для жизни, а также расположенных вблизи метрополитена. Борьба с самостроем продолжается и по сей день.

— В целом сейчас другая атмосфера в городе, чем некоторое время назад, Москва стала более доброй для людей, более пригодной для жизни, — уверен Сергей Собянин.

Лидия МИЛОВИДОВА, фото автора.

