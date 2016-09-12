ЦИК: КАК ОБРАБОТАТЬ АУДИТОРИЮ, ЧТОБЫ ОНА СТАЛА ЭЛЕКТОРАТОМ

Заседание Центризбиркома в понедельник провел зампред ЦИК Николай Булаев. ЦИК развивает системную обработку поступающих жалоб.



Эллы Памфиловой не было, ее заочно поздравили с днем рождения. Глава ЦИК обещала увлекательно-длительное заседание в среду по разбору жалоб. Булаев показал пачку – вот 31 только за сегодня от одного человека. Вчера секретарь ЦИК Майя Гришина расписала двести жалоб и еще столько же в аппарате. Жалобы продолжают поступать.

Особенностью избирательной кампании 2016 года, проведенной новым форматом ЦИК под руководством Эллы Памфиловой, стала демонстрация чистоты и честности выборов. Новация очевидно имела две цели: верификация выборов для противодействия дискредитации России и дополнительного стимулирования трансформации аудитории в электорат.

Принятый формат работы с жалобами создан во второй каденции предшественника Памфиловой Владимира Чурова. Комментарии Памфиловой создавали впечатление, что с нарушениями прежнего состава ЦИК покончено и теперь все будет по-новому. Новация состояла не в формате работы, поскольку он уже был внедрен, а в развитии системной обработки обращений по выборам.

Работа исключительно по жалобам скрыла от аудитории системные проблемы ряда регионов, обостренные в связи с выборами. Отсутствие освещения проблем Якутии в федеральных СМИ внесло свой вклад в стимулирование активности населения и трансформации аудитории в электорат.

Параллельно ЦИК ведет свою креативную работу по запуску таких новаций, как применение QR-кода для передачи данных протоколов подсчета голосов на участках в территориальные комиссии. Любые технические новинки привлекают внимание и повышают интерес к выборам.

Впервые в истории выборов в России на всех заседаниях ЦИК присутствует резидент долгосрочной миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ. Русофобская позиция этой организации была связана с невозможностью управления выборами в России через международные наблюдение. После серии взаимных ударов между ЦИК Памфиловой и БДИПЧ достигнут определенный компромисс. Наши исследования показали, что ситуация начала кардинально меняться после выборов 2003 года, когда политтехнологам удалось «обломать фланги электорального спектра», о чем заявил тогда Юрий Левада. Цикл завершился к выборам-2016 после массированной атаки на НКО – иностранных агентов.

Повышает интерес к выборам масштабность кампании 2016 года, в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней для голосования на разных уровнях.

Однозначного влияния на электоральную активность описанных действий не обнаруживается. Налицо изменение формата освещения.

ЦИК со своей стороны сделал ставку на расширение возможностей для наблюдателей, что безусловно стало возможным в итоге снижения протестного и дискредитирующего освещения выборов.