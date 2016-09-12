ХОЧЕШЬ КУПИТЬ КВАРТИРУ? ОПАСАЙСЯ ГРАБИТЕЛЕЙ!

В Москве неизвестные в масках напали на девушку и, угрожая ножом, заставили ее рассказать, где хранятся деньги, которые потом украли. Столичные полицейские задержали подозреваемого.

Все случилось на Тамбовской улице: вечером девушка возвращалась домой, вдруг двое мужчин в масках и с ножами напали на нее, связали и затащили в овраг. Там, под угрозами расправы они заставили ее рассказать, где хранятся деньги. Из квартиры потерпевшей было похищено свыше 4 миллионов рублей, которые она копила на покупку нового жилья вместе со своим гражданским мужем.

После обращения потерпевшей в ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное, оперативники в ходе розыскных мероприятий смогли задержать одного из подозреваемых. Им оказался безработный 29-летний москвич. Дома у него нашли часть похищенных денег. Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, — до 15 лет лишения свободы.

Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве