Сегодня в Выставочном зале Товарищества живописцев МСХ открывается выставка живописи Ивана Егоровича Базанова «Берега».

Выставка знаменательная и долгожданная не только потому, что персональная. Она юбилейная, приуроченная к семидесятилетию одного из ярких столичных живописцев, а потому ретроспективная.

Иван Егорович — художник, ведущий активную творческую деятельность на протяжении уже почти 40 лет. Им создано немало прекрасных работ, которые нужно, как выразился один из искусствоведов, «читать, осмысливать».

Название экспозиции неслучайно. И помимо отсыла к сюжету картин – собственно, к берегам рек и природным пейзажам — содержит более глубокий философский смысл: жизнь – это путь меж двумя берегами: от рождения до смерти, от мечты к реальности, от непонимания к согласию, от ненависти к любви…

Автор — истинно верующий человек с четкой гражданской позицией. Он одновременно безнадежный оптимист — всегда дарит надежду в своих картинах.

Стоит отметить, что Иван Егорович своим творчеством привлекает внимание к проблеме исчезновения русской деревни, которая всегда была столпом русской духовности и началом начал. Оставаясь москвичом, он живет и работает в любимой деревне Асеиха и небольшом провинциальном городке Харовск Вологодской области. Там написано большинство знаковых работ.

Выставка открыта до 24 сентября по адресу: 1-я Тверская-Ямская, 20.



А в залах МСХ на Старосадском пер., 5, по 17 сентября проходит юбилейная выставка произведений живописи и дизайна «55 Михаила Воробьева».

Основываясь на традициях стиля модерн и искусства начала XX века, московский художник Михаил воробьев работает в разных жанрах. В экспозицию вошли портреты, пейзажи, натюрморты, а также работы в области дизайна и коллекция авторской кованой мебели и предметов интерьера.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.