СТОЛИЧНАЯ СЕТЬ WI-FI ОПЕРЕЖАЕТ ПО СКОРОСТИ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ

Пока в Москве оборудовано 200 точек доступа к бесплатному Wi-Fi, и за первые два дня работы пользователи скачали через эту сеть порядка 70 Гб.

Напомним, сеть бесплатного подключения к Интернету была запущена в Москве как раз в День города, 10 сентября. Департамент информационных технологий столицы сообщил, что наибольшее число подключений к городскому Wi-Fi в праздничные выходные зафиксировано на Тверской улице, на Чистых прудах и в Камергерском переулке.

Качество работы сети хорошее: опережает среднюю скорость мобильного Интернета в сетях сотовых операторов связи и составляет около 1 Мбит/с.

Каждая точка доступа обеспечивает уверенный прием в радиусе 50 метров, в сети одновременно могут работать до 15 тыс. устройств. Статистика, собранная за праздничные дни, утверждает, что чаще всего горожане подключались к Wi-Fi, чтобы выложить в социальные сети фотографии с праздничных площадок, а также чтобы посмотреть программу мероприятий на сайте mos.ru.

Средняя длительность одной сессии на человека внутри сети на выходных составляла чуть более получаса.

Авторизоваться в бесплатной городской сети Moscow_WiFi_Free можно с помощью аккаунта московского портала госуслуг pgu.mos.ru, учетной записи Единой мобильной платформы или через SMS.

К началу 2017 года в городскую бесплатную сеть Wi-Fi интегрируют 1100 точек доступа — сеть будет расширяться от центра к Садовому кольцу.