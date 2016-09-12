«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ВЫБРАЛ ЛУЧШИХ ДОКТОРОВ СТОЛИЦЫ

12 сентября 30 лучших участковых терапевтов, педиатров и медсестер детских поликлиник Москвы, победивших в голосовании на проекте «Активный гражданин», получили благодарности мэра Москвы Сергея Собянина.

Поздравляя собравшихся, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников отметил: «Сегодня в этом зале находятся люди, которых выбрали сами пациенты, у нас впервые появилась такая возможность благодаря новым технологиям, когда на портале «Активный гражданин» пациенты могли выражать свое отношение к конкретным терапевтам, педиатрам и медсестрам. Более 280 тыс. москвичей проголосовали за вас, в следующем году, надеюсь, будет еще больше. Сегодня я вручу вам благодарности мэра. Поверьте, благодарность градоначальника заслужить очень непросто, но ваши грамоты Сергей Семенович подписывал с особенной теплотой! Мы поздравляем вас и рассчитываем на то, что в следующем году многих из тех, кого я вижу сегодня, увижу и на следующий год»!

Напомним, что голосование на звание лучших участковых терапевтов, педиатров и медсестер проходило в проекте «Активный гражданин» c 26 апреля по 5 июня, итоги были подведены 19 июня, в День медицинского работника. В конкурсе участвовали все врачи взрослых поликлиник, а также педиатры и медсестры детских поликлиник, подведомственных Департаменту здравоохранения столицы, которые вели прием пациентов в 2015 г. не менее трех месяцев.

Москвичи оценивали работу своего участкового врача-терапевта по 10-балльной шкале, затем был подсчитан средний балл каждого специалиста, а также составлены рейтинги врачей-терапевтов, педиатров и медицинских сестер. Победители голосования также стали лицами информационной кампании «Спасибо, доктор!». Их фотографии благодарные пациенты и все москвичи могли видеть на билбордах и остановочных павильонах столицы.

Белый зал мэрии, казалось, был окутан атмосферой добра и любви. Лучшие врачи столицы, преданные профессии, увлеченные, отдающих людям на каждом приеме тепло сердца и частичку души. Хочется рассказать о каждом, просто невозможно выделить самых лучших!

Вот две очаровательные молодые девушки. Красавицы модельной внешности, неужели тоже доктора?

Знакомимся: Дарья Дмитриевна Степанова , участковый педиатр поликлиники №11 СВАО и Ирина Сергеевна Богданова , врач-педиатр поликлиники № 10 (филиал №1) ЮЗАО. Обе 5 лет работают детскими докторами, обожают свою работу. Дарья с детства мечтала стать именно детским врачом, Ирина на 3 курсе мединститута влюбилась в педиатрию и выбрала специализацию, о чем ни на миг не пожалела. Спрашиваю: это сложно работать детским врачом? «Это здорово! Так приятно наблюдать, как у тебя на глазах растут здоровые детки, приятно и помогать родителям. Мы советуем родителям учится наблюдать за ребенком. Понимать его с первых минут жизни, не бояться лишний раз прийти к врачу за советом. Сейчас проходит реформа, есть ряд сложностей, но мы верим, что все отладится, административные проблемы придут в порядок, очереди, наконец-то, станут меньше», — рассказывают молодые специалисты.

Рядом с молодыми докторами сидит седовласая милая дама с удивительно добрыми глазами. Именно такой взгляд у доброго доктора из фильмов и сказок, сразу становится спокойно и тепло… Раиса Васильевна Филиппова работает в детской поликлинике №129 ЮАО участковой медсестрой с 1977 года! «Я обожаю свою профессию, никогда не отказываю в помощи страдающему человеку, Надо уважать пациентов, любить людей, любить работу. Настоящий медик не может работать без любви. Я искренне благодарю своих дорогих пациентов, что они оценили мой труд»,- взволнованно говорит Раиса Васильевна.

В ВАО, в поликлнинике №120 (филиал №1) много лет в одном кабинете работают участковый врач-педиатр Галина Алексеевна Истомина и участковая педиатрическая сестра Надежда Александровна Овсянникова. Стаж у обеих — более 30 лет на одном месте. Медики «вырастили» уже 4 поколения детей на своем участке! «Детки, которых я принимала с рождения, уже приносят к нам внуков! Мы верим, что весь хаос и пена административных перетрубаций скоро уйдет, и наша медицина будет лучшей в мире! Вот одно сложно, — сетует доктор Истомина, — чтобы понять пациента, нужно время, человека требуется внимательно осмотреть, выслушать… А если пациент маленький — все еще сложнее. Нам бы время приема увеличить с 12 минут хоть до 20! Но главное — мы благодарим своих пациентов за огромное доверие, которое они нам оказали, проголосовав на портале, низкий им поклон!», — эмоционально, со слезами счастья рассказывают доктора.

Среди врачей преобладают дамы, но представители сильного пола тоже отмечены благодарными москвичами. Известный врач-терапевт Владимир Петрович Смоляк уже 45 лет работает в одной поликлинике №140 (филиал №209) ЗАО. «Когда показываю трудовую книжку с одной записью — люди удивляются, — улыбается доктор. В школе мне нравилась химия, биология, вот и поступил в медицинский. Повезло с преподавателями — с первого курса они смогли увлечь нас благородным делом спасения и лечения людей. Терапевт — пожалуй, самый важный врач. Наши медики пересаживают сердце, почки, но первый раз человек открывает дверь именно в кабинет терапевта: «здравствуйте, доктор, у меня вот болит…..» Хочу сказать молодым докторам, чтоб учились уловить этот самый важный момент обращения. Понять человека — важнейший момент как в диагностике, так и в судьбе пациента. Конечно, пресловутые 12 минут усложняют общение, но надо учиться. Врач должен постоянно учиться, нельзя даже на несколько дней останавливать самообразование. Сейчас появляется много новых препаратов, методик, и я обязан все это знать для блага больного. В России всегда были семейные врачи. Мне, как врачу, знающему несколько поколений своих пациентов, знание «семейного анамнеза» очень помогает. Врач должен уметь выслушать, уметь «раскрыть» больного. Когда в одном фильме герою-врачу указали, что не стоит время тратить на пустячный случай, доктор замечательно ответил: « А кто-ж его за руку подержит, в глаза посмотрит?» Вот в чем талант врача, и молодым надо этому обязательно учиться. А еще — не надо становится чиновником, если можно решить минутную проблему — реши, а не отправляй пациента на запись и т.п. !» Эх, был бы Владимир Перович моим участковым терапевтом, я бы за него миллион раз проголосовала!

Победителей поздравил и руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун: «Конкурс проводится впервые, но он очень важен, для врачей это возможность иметь прямой диалог с пациентами, видеть непосредственную оценку своей работы Ведь именно участковый врач и медсестра самая важная фигура в нашем здравоохранении, они первыми приходят на помощь и всю жизнь находятся рядом с человеком. Надеемся, что такой конкурс станет хорошей традицией!».

Елена Минашкина, фото автора