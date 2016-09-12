ПРОЩАНИЕ С ПОЭТЕССОЙ НОВЕЛЛОЙ МАТВЕЕВОЙ

Русская поэтесса, драматург и литературовед Новелла Матвеева, скончалась в воскресенье на подмосковной даче под Химками.

Об этом сообщил заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков.

Новелла Матвеева является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002, за сборник стихотворений «Жасмин») и Пушкинской премии в области поэзии (1998).

Друзья, коллеги и поклонники простятся с Новеллой Матвеевой во вторник, 13 сентября. Церемония прощания начнется в 11.00 в Храме Космы и Дамиана в Шубине (Столешников переулок,2), а в 13 часов переместиться в Малый зал Центрального дома литераторов ( ул.Большая Никитская,53).

Фото: novella-matveeva.ru