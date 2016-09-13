В ПОЕЗДАХ МЦК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

На крышах поездов «Ласточка», курсирующих по Московскому центральному кольцу (МЦК), установлена система обеззараживания воздуха от возможных инфекций и вирусов. Очистка происходит при помощи ультрафиолетовых ламп.

Фильтр встроен в систему климат-контроля. «В вагонах действует непрерывная циркуляция и очистка воздуха. Проходя по специальным каналам в климатической установке, воздух обеззараживается при помощи ультрафиолетовых ламп. Система очистки воздуха способна убивать бактерии и другие болезнетворные организмы. Климатическая установка расположена на крыше кузова в каждом вагоне», — рассказали в пресс-службе РЖД mos.ru.

Двери в поездах «Ласточка» открывают сами пассажиры. Для этого необходимо нажать на кнопки, которые активны лишь во время полной остановки поезда. Такая система позволит сохранить комфортную температуру в вагоне в жару или мороз.