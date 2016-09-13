«БИЛАЙН» ОШТРАФОВАЛИ ЗА СПАМ

За распространение СМС-рекламы УФАС Подмосковья принял решение оштрафовать ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» («Билайн») на 450 тысяч рублей за распространение рекламы без согласия абонентов.

Как заявили в ведомстве, административное взыскание наложено за нарушение ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. «Основанием для возбуждения дел стали факты распространения ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» на территории Московской области СМС-рекламы без предварительного согласия абонентов на ее получение, что является нарушением ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», — говорится в сообщении.