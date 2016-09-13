КОЛОНИЯ ГОЛЫХ НЕСТАРЕЮЩИХ ЗЕМЛЕКОПОВ ПОЯВИТСЯ В МГУ. ВИДЕО

В МГУ создадут первую лабораторную колонию нестареющих животных — голых землекопов. Эти африканские животные могут прожить в неволе до 26-28 лет, что является рекордом для мелких грызунов.

«Директор НИИ академик РАН Владимир Скулачев и научный координатор проекта «Депозитарий живых систем «Ноев ковчег» Петр Каменский 15 сентября расскажут о том, какие проекты по изучению молекулярных механизмов, лежащих в основе феноменального долгожительства голых землекопов и о планах по внедрению полученных результатов в медицинскую практику», — цитирует пресс-службу МГУ Афиша Daily.

Голый землекоп нечувствителен к термическим ожогам и химическим ожогам, отличается высокой выносливостью и имеет иммунитет к раку. Животные достигают 8-10 см в длину, самцы весят около 30-35 грамм, самки намного крупнее — до 80 грамм. Еще одной интересной особенностью является то, что 25% всей мышечной массы голых землекопов приходится на мышцы челюстей.