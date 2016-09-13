ЭКОЛОГИ ОБСЛЕДУЮТ 80 РЕК ПОДМОСКОВЬЯ

До конца года 80 малых рек, протекающих на территории Московской области, проверят по запросу Министерства экологии региона. «Цель работ – выявить первоочередные участки рек, нуждающиеся в проведении природоохранных мероприятий», — сообщает пресс-служба ведомства.

Работа будет выполнена специалистами ООО «Стратегия ЭКО» и ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ходе экспертизы будет дана оценка санитарного состояния, степени антропогенной нагрузки, состояния русел и водоохранных зон, а также определены границы участков, на которых необходима расчистка или реабилитация.

На 30 реках бассейна реки Москвы исследуют эколого-геохимическое состояние донных отложений, проведут химический анализ. Кроме того, будут даны рекомендации по пригодности каждой реки для различных видов водопользования и разработаны предложения по природоохранным мероприятиям.