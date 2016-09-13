В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ЦИТРУСОВЫХ ИЗ ЕГИПТА

В преддверии сезона сбора цитрусовых пресс-служба Россельхознадзора заявляет о возможности прекращения поставок фруктов из Арабской Республики Египет.

В ведомстве заявляют о систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта в Россию.

«Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска происхождением Арабская Республика Египет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.