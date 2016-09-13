НА АРБАТЕ НУЖНО ГУЛЯТЬ ПО ПРАВИЛАМ

Правила поведения на пешеходных зонах Москвы предлагают разработать муниципальные власти округа Арбат.

Как сообщил АГН «Москва» глава округа Евгений Бабенко, в столице не закреплено законодательное понятие «пешеходных зон», а также нет правил поведения на пешеходных улицах. Он отметил, что гуляющие не должны мешать жителям.

«Это все вкладывается в концепцию пешеходных зон. Нужно поднимать вопрос о том, что должна быть законодательно определена пешеходная зона. У нас нет понятия пешеходной улицы. У нас есть пешеходный Арбат, а вот те, что сейчас построены по всей Москве, да и где-то еще, пешеходные улицы — нет юридического обоснования, что такое пешеходная улица, что на ней можно, а что на ней нельзя. Следует это законодательно провести, сказать, что на пешеходной улице можно заниматься тем-то и тем-то, не мешая местным жителям — раз, не попрошайничая — два», — подчеркнул Бабенко.

В рамках концепции безопасности пешеходной улицы муниципальные власти Арбата разработали систему оповещения консьержей и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях. «В чем концепция, которую мы разработали для района Арбат? В районе Арбат много офисов, престижных домов, и в каждом доме сидит консьерж, в каждом учреждении сидит охрана. Человек, приходя на работу в свой подъезд, будучи консьержем, отсылает SMS в отделение полиции со своими контактными данными. Полиция это принимает. У нее есть база данных, кто и где находится. Если что-то случилось — оповещение. Нажал на кнопочку, и оповещение по всем этим адресам пошло, начиная от охранников в каждом офисе. Можно будет найти преступника по этому сообщению — сбросить фотографию человека. И это не стоит денег больших», — пояснил Бабенко.