К ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРОТЯНУТ НОВУЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЛИНИЮ

Новая железнодорожная ветка пройдет от Савеловского направления МЖД к строящемуся северному терминалу аэропорта Шереметьево.

Проектом предусмотрено строительство нового пассажирского терминала и железнодорожной платформы.

Протяженность пути составит около 4 километров, линия пройдет по границе Лобненского лесопарка, вдоль Шереметьевского шоссе до строящегося северного терминального комплекса. Как пояснили m24.ru в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области (ГУАГ), новая железнодорожная магистраль будет состоять из двух путей.

«Проектом предусмотрено строительство железнодорожного ответвления от Савеловского направления Московской железной дороги в северной части аэропорта Шереметьево для организации подъезда к северному терминальному комплексу, а также строительство железнодорожной платформы и здания пассажирского терминала», – говорится в документах ГУАГ.

Пока неизвестно, будут ли ходить по новой линии обычные электрички или аэроэкспрессы.

Кроме того, будет отремонтирована и расширена дорога между «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2». «Для обеспечения безопасности движения встречных потоков предусмотрено устройство центральной разделительной полосы шириной 3 м», – отмечается в сообщении.