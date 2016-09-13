ОТКРЫЛСЯ ТОННЕЛЬ НА УЛИЦЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

В столице открылся первый тоннель винчестерного типа. Тоннель на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина – часть Северо-Западной хорды, строительство которой успешно продвигается вперед.

Запустив движение транспорта, мэр Москвы Сергей Собянин отметил:

— Завершена реконструкция улицы Народного Ополчения. Винчестерный тоннель даст возможность от Звенигордского шоссе выдвигаться до Ленинградского проспекта, Алабяно-Балтийского тоннеля, который мы уже сделали ранее.

Открывшийся сегодня тоннель для Москвы – уникальное сооружение: встречные потоки транспорта здесь будут двигаться не параллельно, а один под другим. По словам главы города, так строить дольше, дороже и сложнее, но зато это решение позволило отодвинуть дорогу подальше от жилых домов.

Применение винчестерной технологии позволяет уменьшить наземную площадь, занимаемую транспортными сооружениями, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки. В частности, сооружение винчестерного тоннеля на улице Народного Ополчения позволило отодвинуть проезжую часть от прилегающих домов на 14 метров. Если бы строился обычный тоннель, то расстояние от домов до проезжей части составило бы всего шесть метров.

Открытие участка Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова позволило улучшить транспортную ситуацию в Северном и Северо-Западном округах Москвы, в частности, в районах Сокол, Щукино и Хорошево-Мневники, увеличить пропускную способность улицы Народного Ополчения на 25 — 30 процентов. Теперь без светофоров можно проехать от Большой Академической улицы на пересечении с улицей Зои и Александра Космодемьянских, через Алабяно-Балтийский тоннель, по улице Народного Ополчения через тоннель под улицей Берзарина до Карамышевской набережной.

Для организации бессветофорного движения машин построены один надземный и пять подземных переходов. Для защиты прилегающей жилой застройки установлено 670 метров шумо- и пылезащитных экранов.

Всего в рамках реконструкции построено 9,5 километров дорог.

По словам главы города, оставшиеся около 30 километров Северо-Западной хорды, предполагается закончить в ближайшие два года.

— Также сегодня сдается эстакада на Волгоградском проспекте — тоже серьезный и важный объект, — добавил мэр. — Благодаря ее открытию улучшится движение в Юго-Восточном округе.

Грузовики, самосвалы, специализированная тяжелая техника первыми проехали по новому тоннелю и реконструированной улице.

— Поздравляю! Москва стала более быстрой и мобильной, — констатировал Сергей Собянин.

Лидия МИЛОВИДОВА.

Фото автора.