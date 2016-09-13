ИЗ-ЗА РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕКРОЮТ РЯД УЛИЦ

С 20 сентября на нескольких улицах Москвы изменится схема движения транспорта. Как сообщает mos.ru, это связано с работами по прокладке и ремонту инженерных коммуникаций.

В Южном округе до 15 октября круглосуточно ограничат движение по одной полосе на улице Дорожной возле дома 1а и в 3-м Дорожном проезде от владения 7 до дома 7, корпуса 3.

В Западном округе движение по двум полосам круглосуточно на улице Озёрной от 1-го Очаковского переулка до дома 4, корпуса 1 с 20 сентября по 15 ноября.

По одной полосе с 20 сентября по 10 октября круглосуточно ограничат движение в Юго-Восточном округе на улице Артюхиной в районе дома 3, строения 2, а также улице Юных Ленинцев.

Для проезда круглосуточно будет перекрываться по одной полосе на улице Госпитальный Вал в районе дома 3.