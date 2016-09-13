ЗАРУБЕЖНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ УДИВЛЕНЫ КОРРЕКТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Таперича выборы не те, что были давеча, – вот с таким эстрадно-цирковым сарказмом и проводят, и описывают уникальный единый день голосования, который стране предстоит пережить в ближайшее воскресенье. Судя по нервному напряжению у причастных к процессу, ожидается нечто необычно грандиозное и не очень предсказуемое. Генеральная задача спустилась до низовых исполнителей: тактические установки по процентам уступили стратегической цели нащупать формат сохранения страны, который примет ее население. Для этого население должно участвовать. Опыт «моя хата с краю» на практике показал трагичный результат.

Выборы тут достаточно проходной момент. Если выбор народа какой-то строптивой страны противоречит глобальной установке, вопрос решается без выбора. Россия оказалась первой из строптивых. Нам не привыкать, у нас каждый прожитый день уникален. 18 сентября будет гуще других.

Судя по текущим избирательным кампаниям, Россия действительно вырвалась вперед и переигрывает демократию экспортного разлива. Это в том числе засвидетельствовала пресс-конференция в ТАСС с представлением проекта «Россия выбирает»: общественное наблюдение за выборами 18 сентября. Проект реализует программу вовлечения молодежи в избирательный процесс с активной стороны. Участники проекта проходят обучение и тренинги. Для наблюдения заключаются договора с кандидатами и партиями, от которых будут работать наблюдатели проекта. Партии, как говорится, с обеих сторон баррикады, так что в целом политических предпочтений незаметно. Уже сейчас ведется активная работа, фактически – вербовка наблюдателей. Таков заготовленный ответ на хронический риторический вопрос «Да что от меня зависит?»

Агитационная работа воплощает в жизнь призыв Эллы Памфиловой идти наблюдать за выборами.

Наблюдатели в большинстве из числа студентов-юристов. Опыт наблюдения им полезен как практика. Молодые наблюдатели составляют кадровый резерв системы избиркомов. Шестеро уже ушли из проекта в территориальные избирательные комиссии.

Перед журналистами в ТАСС выступили сопредседатели движения «Россия выбирает» Александр Закускин и Елена Бабченкова, а также региональные координаторы: по Свердловской области Антон Мануйлов, по Московской области Татьяна Клюшина, от Петербурга Виталий Еремин.

Молодые люди приятно удивили корреспондента «МП» нестандарным интересом, накопленным опытом и погруженностью в тему. К тому же не видно признаков не только ангажированности, но и давления. Они отвечают на вопросы легко и прямо, что редкому депутату удается. Ход избирательной кампании в России сравнивается с таковым в США, и делаются выводы. Самые серьезные российские проблемы известны и не идут ни в какое сравнение. Кандидаты-двойники, проблемы с получением открепительных удостоверений, жалобы от жителя Владивостока на нарушения в Москве, провокации коллег-наблюдателей от ГОЛОСа для отчета по иностранным грантам.

Одна и наиболее проблемных в избирательной тематике – сложность федерального закона. Формулировки непонятны даже юристам, не то что неподготовленным кандидатам. На основе опыта «боевого применения» готовятся поправки.

По словам молодых наблюдателей, коллеги из-за рубежа удивлены корректным поведением кандидатов в России и демократичностью их наружной рекламы. В общем, это новация, когда позитивная оценка российских выборов не дает поводов подозревать причастности авторов к одной особо крупной партии. Вся Россия становится партией большинства. К ней тяготеют те, кто уже понял – одной стране невозможно сохраниться в условиях глобализации в одиночку.

Мы, старшее поколение, устали от бесплодной борьбы за существование и накопленного негатива: что не запрещено – то опасно, что не опасно – губительно. Пришло время молодых, кто не знает запретов.

Лев МОСКОВКИН.