КРЕМЛЬ ПЕРЕНЕСЛИ В КОЛОМЕНСКОЕ

13 и 14 сентября в МГМЗ «Коломенское» проходит IX Всероссийский фестиваль-конференция «Кремль – детям».

Два дня музей-заповедник будет принимать на своей территории гостей из разных городов России. Перед гостями выступят директор Московского объединенного музея-заповедника Сергей Худяков, заместитель генерального директора Музеев московского Кремля Ольга Дмитриева и многие другие.

Представители музейного сообщества из Санкт-Петербурга, Астрахани, Великого Устюга, Верхотурья, Зарайска, Казани, Коломны, Костромы, Обнинска, Тулы, Тюмени и других городов, а также образовательных учреждений Москвы и Городского методического центра столицы будут слушать доклады и делиться профессиональным опытом, обсуждать проблемы культурного воспитания детей и важности прививать им любовь к своей истории. В рамках форума пройдет выставка детских творческих работ и презентации методических материалов. Все вместе участники посетят экскурсии по музейным экспозициям, принимать участие в мастер-классах и дискуссиях.

Фестиваль организуется совместно с Музеями московского Кремля. В 2016 году партнером в проведении IX Всероссийского фестиваля-конференции стал Московский государственный объединенный музей-заповедник, а темой важного мероприятия на этот раз звучит как «Музеи в архитектурно-художественных ансамблях: культурно-образовательный ресурс, перспективы развития».

Оксана МЕРЗЛИКИНА.