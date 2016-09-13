ПРИШЕСТВИЕ РАФАЭЛЯ В РОССИЮ

В 2020 году весь мир будет отмечать 500-летие со дня смерти Рафаэля Санти (1483–1520), одного из величайших художников всех времен и народов, чье имя давно уже является синонимом совершенства. Первой начать череду мероприятий, посвященных этой дате, выпало России!

В эти дни начинает работу выставка «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и других собраний Италии». Экспозиция целиком состоит из работ мастера. Честь принять ее выпала Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), имеющему длительные и плодотворные связи с музеями Италии, прежде всего с Галереями Уффици (Флоренция). Посол Италии в РФ г-н Чезаре Мария Рагальини первым предложил провести эту выставку. На пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, отвечая на вопросы журналистов о том, как осенила его эта идея, он сказал: «За свою долгую карьеру дипломата я нигде не встречал такой трепетной любви к Италии и итальянской культуре, как в России. Эта самая амбициозная за последние годы инициатива стала реальностью потому, что Италия, итальянцы в Пушкинском музее чувствуют себя, как дома и гордятся тем, то итальянское искусство и, конечно, Рафаэль, оказали особое влияние не только на искусство России, но и на ее литературу».

Осуществить показ картин Рафаэля в России было невероятно сложно, признал посол. «Прежде всего, неимоверно трудно было уговорить директоров музеев расстаться с полотнами, на которые они боялись дохнуть, «отпустить» их хоть на короткое время в далекую, холодную страну. Трудно было найти компанию, которая согласилась бы оплатить страховки (а они варьировались от 40 до 100миллионов евро)». «И такая компания нашлась, – добавила директор ГМИИ Марина Лошак, – Спонсором проекта стала «Роснефть» и приносим глубокую благодарность Игорю Ивановичу Сечину, осознающему важность культурных связей, как одного из столпов, на которых держится сотрудничество наших стран».

Итак, что же увидят будущие посетители выставки?

В экспозицию вошли 8 картин и 3 рисунка, автором которых бесспорно признан Рафаэль. Это ранний «Автопортрет» (1506), нежные юношеские черты которого, навсегда связаны у нас с обликом человека, которого еще при жизни звали «божественным» (Галереи Уффици). Далее: парные портреты известного флорентийского коллекционера и мецената Аньоло Дони и его супруги Маддалены (1505-1506), (Палатинская галерея, входящая в состав галерей Уффици). Оттуда же – «Мадонна Грандука» (1505), любимое полотно герцога Фердинанда III Лотарингского, о котором великий знаток Итальянского Возрождения Бернард Бернсон писал: «Где можно найти большую чистоту и более совершенную прелесть, нежели в «Мадонне делла Грандука»? Продолжают экспозицию «Портрет Элеоноры Гонзага» (Галереи Уффици) и «Женский портрет» из Национальной галереи Марке (Урбино), получивший прозвище «Немая», «Ангел» из Художественной галереи Тозио Мартиненто (Брешия). Самым крупным полотном на выставке является алтарная картина «Экстаз святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Евангелистом , Августином и Марией Магдалиной» из Национальной библиотеки Болоньи. И, наконец, три рисунка, один из которых – подготовительный этюд к «Мадонне Грандука».

Высокий научный уровень подготовки выставки был обеспечен сотрудниками музея. Во главе с куратором выставки – доктором искусствоведении, главным научным сотрудником ГМИИ, хранителем итальянской живописи Викторией Марковой, что с благодарностью было отмечено итальянской стороной. Она рассказала, что недаром выставка носит название «Поэзия образа»: именно Рафаэль был первым портретистом в современном понимании, создав новый тип портрета, где изображение конкретного человека является одновременно обобщенным образом своего времени. Много места в своем выступлении Вера Эммануиловна уделила восприятию творчества Рафаэля в российской культуре, вспомнив Державина, Пушкина, Достоевского.

Каждая картина Рафаэля, выражаясь словами того же Пушкина, это «чистейшей прелести чистейший образец». Оторвитесь от телевизора и компьютера, поспешите на выставку приобщиться к Прекрасному.

Выставка открыта до 11 декабря.

Олег Торчинский.

P.S. На сайте музея билеты на сентябрь уже раскуплены. Так что желающим воочию увидеть картины великого художника стоит поторопиться приобрести билеты заранее. Правда, уже не раньше, чем на октябрь. Льготные и бесплатные билеты, а также удешевленной стоимости на утренние и дневные сеансы будних дней, можно купить, если повезет, в кассах музея. Фиксированный по времени сеанс рассчитан на 45 минут.