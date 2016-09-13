В МОСКВЕ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД

Предвыборная кампания партии «Единая Россия» была построена на непосредственном общении с избирателями. Ставка делалась на ежедневное общение с жителями города.

Как отметил секретарь московского городского регионального отделения «Единой России» Николай Гончар, партия начала подготовку к выборам еще 4 года назад, пытаясь решать конкретные проблемы жителей. «В Государственной Думе есть такой термин: «он работает как одномандатник». Так вот мы старались делать так, еще не зная, что будут восстановлены одномандатные округа, и мы старались работать так, чтобы каждый из нас знал ситуацию, знал, что нужно сделать, чтобы проблемы, стоящие перед нашими жителями решить, и умел продемонстрировать, что мы умеем это делать. На заключительном этапе кампании у нас были подготовлены несколько программ, которые мы завершили, о чем можем сказать с гордостью. Мы приходим к выборам с конкретными результатами», — подчеркнул Николай Гончар.

В частности, по результатам работы форума инвалидов «За равные права – за равные возможности» при поддержке партии удалось выявить и решить конкретные проблемы горожан с ограниченными возможностями. «Единой России» удалось вернуть льготы на оплату услуг ЖКХ для 1100000 московских семей. Затраты бюджета на компенсацию расходов социально незащищенной группы населения составляют 4 млрд рублей в год.

«Участниками форума было больше 2 тысяч людей с особенностями здоровья. Мы рассмотрели большое количество вопросов, которые есть у наших москвичей. В результате создали большой комплекс мер, направленный на улучшение жизни этой категории граждан на территории Москвы. Часть мер вошла в предвыборную программу партии, кое-что удалось реализовать», — отметила директор общеобразовательной школы «Наследник» Любовь Духанина.

Кроме того, этим летом по инициативе партии была запущена программа «Московская смена». Школьники столицы могли бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях, созданных на базе московских учреждений культуры в каждом районе города. «Вместе с родителями и вместе с представителями различных департаментов Правительства Москвы нам удалось придумать фактически новый формат летнего отдыха московских школьников. В этом году 50 тыс. детей у нас получили возможность, находясь на территории города, действительно сделать свои каникулы интересными, завораживающими и полезными», — добавила Духанина.

Единороссам удалось добиться введения льгот на капремонт для москвичей старше 70-ти лет и отмены взносов для горожан, чей возраст превышает 80 лет. Москва стала первым регионом, где возможно забирать автомобиль со штрафстоянки без предоплаты.

Инициатива московского отделения партии по защите Жулебинского леса, нашла поддержку у Правительства Москвы. Теперь на этом месте появиться благоустроенная зеленая зона отдыха. «Жители московского района Выхино-Жулебино собрали более 100 тыс. подписей в защиту Жулебинского леса. Это 100 га леса, которые фактически расположены в черте города Москвы и являются единственным зеленым поясом, который прикрывает юго-восточную часть Москвы. Конечно, для жителей не хотелось, чтобы там появились новые микрорайоны, чтобы он был застроен. Нам удалось донести эту позицию до Правительства Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение на президиуме Правительства о том, чтобы этой территории присвоить статус ООПТ», — сообщил журналист Петр Толстой.

В настоящее время активисты партии уже собрали более 3 тысяч предложений по созданию «зеленого пояса» Москвы.

Как отметил руководитель исполкома МГРО партии Единая Россия Олег Смолкин, партия проводит активную предвыборную кампанию. Около 7 тысяч волонтеров встречают я с избирателями на протяжении нескольких последних месяцев. «По самым скромным оценкам они пообщались с жителями порядка 1,5 млн квартир. Мы их просим ходить к людям, и разговаривать с людьми по месту жительства», — отметил Смолкин. Кандидаты партии проводят до 5-6 встреч в день в трудовых коллективах и во дворах. «Я думаю, что тот курс, который был взят на непосредственное общение с избирателями, мы постарались выдержать в ходе кампании. У нас нет колоссального количества билбордов, на каждом перекрестке мы не висим. Ставка на общение с людьми», — подчеркнул единоросс.