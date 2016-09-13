МЦК: ПО «БАРХАТНОМУ ПУТИ»

Безусловно, главным событием в День города (869 лет) стало открытие Московского центрального кольца. Сегодня москвичи активно осваивают новые удобные маршруты на ней, а корреспондент «МП» был среди первых пассажиров.

Новое – забытое старое

«МП» уже писала историю создания окружной дороги, но сегодня мы ее вкратце повторим еще раз.

Сама идея создания железнодорожного кольца вокруг Первопрестольной задумывалось еще в 1870 году. Но поскольку все товары и грузы тогда подвозились исключительно гужевым способом, то бишь, на лошадях, проект гильдией извозчиков был встречен в штыки. Уж не знаю кому и сколько дали на лапу столичные извозчики, а только о проекте кольцевой железной дороги забыли почти на 40 лет.

Лишь в ноябре 1897 года император Николай II «высочайше признал желательным» строительство Московской окружной железной дороги. Конкурс выиграл проект инженера Петра Рашевского, который и возглавил строительство. По его замыслу двухпутное кольцо длиной в 50,64 версты (54 километра) предназначалось как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Строительство началось в августе 1903 года, а в июле 1908 года по Окружной прошел первый поезд.

Тогда по «кольцу» проходило только четыре поезда с пассажирами. Этого было достаточно, чтобы разгрузить «гужевые пробки» в Москве. Однако, с появлением в Москве трамваев кольцевую «железку» отдали на откуп только товарным составом.

И вот в сентябре 2016 года МЦК вновь приняла первых пассажиров. Правда из 31-го вокзала, которые будут обслуживать МЦК, открылись пока не все. «Зорге», «Коптево», «Панфиловская», «Соколиная гора» и «Дубровка» запланировано открыть в конце года.

Как и было обещано мэром Москвы Сергеем Собяниным, целый месяц, то есть до 10 октября, кольцевая железная дорога, которая имеет 17 пересадочных галерей с обычным метрополитеном, будет бесплатна для проезда пассажиров.

С ветерком и комфортом

Первую попытку прокатиться бесплатно по МЦК я попытался осуществить еще утром первого дня открытия. Однако ближайшая к моему дому станция «Лихоборы» была пока закрыта для доступа пассажиров. Рабочие в авральном порядке убирали от строительного мусора прилегающую к вокзалу территорию от строительного мусора, наводили лоск на станции и вестибюлях.

В три часа пополудни станция «Лихоборы» распахнула свои двери для пассажиров.

Честно скажу, был немного разочарован. И вот из-за чего. Дело в том, что изначально станция, которая находится между «Коптево» (пока еще не открыта) и «Окружная», должна была называться «Николаевская» в честь основоположника строительства в России железных дорог императора Николая I. Кстати, первая железная дорога от Москвы до Петербурга была построена именно при Николае Петровиче Романове и называлась «Николаевская железная дорога». Это уже потом большевики переименовали ее в «Октябрьскую». Так, что зря сегодня было забыто имя человека, отдавшего себя всего без остатка служению своей родине.

Во многом благодаря Николаю I, в ноябре 1941 года германское командование не смогло подвести к Москве запланированное количество боевой техники и боеприпасов — из-за разности железнодорожной колеи, принятой в России. Как известно, наша колея на 89 мм шире общепринятой европейской и американской. У немцев попросту не было такого количества платформ, вагонов и паровозов, способных передвигаться по нашим железным дорогам. Я уже не говорю о грандиозных фортификационных сооружениях вокруг Ленинграда, которые были также построены в период правления Николая I и которые фашисты так и не смогли прорвать в течении 900 дней ленинградской блокады. Как будто мало названий на севере Москвы с упоминанием некогда разбойничий вольницы: Лихоборские бугры, Нижние Лихоборы, Верхние Лихоборы, река Лихоборка и Лихоборская набережная, электородепо «Лихоборы»…. обидно «чеслово». Хотя справедливости ради, надо отметить, что в 1908 году эта станция действительно называлась «Лихоборы».

От грустных мыслей отвлекли работники МЦК, в праздничной униформе, поздравляющие всех входящих в вестибюль станции с Днем города и вручая при этом буклетик, выпущенный специально РЖД к открытию долгожданной кольцевой железной дороги.

В подошедшем электропоезду с ласковым названием «Ласточка» и состоящему пока из пяти выгонов свободных мест не было. Но это было даже на руку. Так можно лучше осмотреть вагон поезда, не упуская никаких мелочей. Удобные мягкие сидения, как в салоне самолета или комфортабельного рейсового «дальнобойного» автобуса. На спинках — откидные столики с нишами для бутылочки с минеральной водой или соком. При входе в вагон мусорный контейнер и полочки для информационных буклетов, рекламных листовок и бесплатных газет. Сегодня они были пока пусты. В каждом вагоне два информационных табло, где показывается информация о следующей станции, а так же параметры спутниковой системы ГЛОНАСС, находящейся в кабине машиниста. Табло показывает скорость движения в данный момент, дату, время и температуру воздуха в салоне. Большие окна, (правда смотреть пока особо не на что), кругом строительство. Зато внутри свежий воздух, который прежде чем попасть в пассажирский салон через систему климат-контроль проходит через специальные ультрафиолетовые излучатели. Так что возможность подхватить грипп в вагоне МЦК в час-пик сведена практически к нулю. Сразу на что обратил внимание, так это абсолютно бесшумный, плавный ход. Никакой тряски, раскачивания вагонов и привычного в подземке свиста и перестука колес. Было слышно даже о чем говорят вполголоса пассажиры, которые находились от меня на приличном расстоянии.

В основном пассажиры, каждый третий из которых был вооружен фотоаппаратом или смартфоном, делились впечатлениями о новом виде городского транспорта. Всем все очень нравилось. Но больше всего, что бесплатно.

Взглянул на информационное табло под потолком вагона. Скорость 105 км/час. Неплохо!

И это не предел. На отдельных участках «Ласточка» будет разгоняться до 120 км/час. А главное бесшумно и плавно, словно под вагоном не обычная железная колесная пара, а электромагнитная подушка.

Такой комфорт стал возможным благодаря уникальной подвеске на подвагонных тележках. Железнодорожные бригады, которые начали обкатку МЦК еще задолго до ее ввода в эксплуатацию, между собой окрестили новую кольцевую дорогу «Бархатным путем». И что примечательно – все вагоны и оборудование отечественного производства. Все «Ласточки» выпущены на Урале заводом «Уральские локомотивы». В настоящий момент в эксплуатацию принято 33 вагона из которых, как уже было сказано, сформированы составы по пять вагонов. В будущем их численность может быть увеличена до 10 вагонов, они за год перевезут 300 миллионов пассажиров.

Как бывший машинист метрополитена обратил внимание, что на станциях МЦК нет привычных входных и выходных светофоров. Безопасность движения на перегонах взяла на себя спутниковая система ГЛОНАСС. Теперь машинист поезда на специальном мониторе видит — на каком расстоянии от него находится впереди идущий состав, более того с какой скоростью он движется. Это дает стопроцентную безопасность пассажиров – основной принцип всех железнодорожных пассажирских перевозок.

Вторая не менее важная составляющая – это культура обслуживания пассажиров. И тут она снова на высоте. Теперь в головном и хвостовом вагоне находятся туалеты, чего нет даже на станциях метрополитена. Также в вагоны будут оснащены WI-FI и розетками для подзарядки гаджетов. Информация на русском и английском языках. Думаю, иностранные гости останутся довольны.

Полный оборот по кольцу 84 минуты. В час пик интервал движения составит 6 минут, в обычное время — до 12 минут.

Но самое главное, чему я порадовался больше всего, что до работы теперь смогу добираться на 20 минут быстрее, за год целых пять суток свободного времени.

А вот на станции «Лихоборы», была б моя воля, все же поставил бы со временем бронзовый бюст основателю РЖД Николаю I. Уж из 100 миллиардов рублей, затраченных на весь проект, можно выделить тысяч 50-100 рэ достойному соотечественнику.

Андрей ФЕДОРОВ

Фото автора.