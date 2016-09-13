ВЗГЛЯД НА ЧЕХОВА ИЗ КАНАВЫ В ТОМСКЕ

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Старая пословица относится не только к нам, простым смертным. А и к таким выдающимся людям, как Антон Павлович Чехов.

Давным-давно, в конце позапрошлого века, ехал он на Сахалин. Долго, через всю Сибирь. Был в Омске, в Красноярске, но что-то не сладилось у него с Томском. В письмах к Суворину он неустанно этот город ругал. Мол, Томск – город сплошь нетрезвый, полная азиатчина, губернаторы мрут как мухи… Есть ресторан «Славянский базар»: кормят отменно, но добраться до него невозможно на окраину из-за непролазной грязи, где осталась навсегда галоша писателя. И что обсчитали где-то его и т д., и т.п. Кто знает, что нашло тогда на уравновешенного, деликатнейшего Антона Павловича, может голова болела, или, там, живот. Но вот «вылетело слово» — и все тут. Нам, москвичам, плевать на это, прочли в Полном собрании сочинений и забыли, А вот томичи — сто с лишним лет прошло, а все помнят. Но надо же когда-то мириться! Но так чтобы и себя не уронить.

За дело взялся местный скульптор Леонтий Ухов (ныне заслуженный художник РФ), автор резаных из дерева портретов деятелей русской культуры, от Пушкина до наших дней. Портретов странных, парадоксальных, ни на какие другие не похожих. Больше всего любит Ухов изображать Гоголя и Чехова. Одну такую «деревяшку» он перевел в металл на собственные средства, и подарил скульптуру городу. В августе 2004 года памятник под названием «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежавшего в канаве и не читавшего “Каштанку”» был открыт у того самого «Славянского базара», находящегося сегодня уже совсем не на окраине.

Каким же увидели великого писателя томичи? Неким расхристанным интеллигентом в виде сужающегося кверху треугольника — ведь пьяный мужик смотрит снизу, из канавы. Большие босые ступни, развернутые на 180 градусов, и маленькая голова. Обсчитали – значит, пустые карманы. В наличии еще шляпа набекрень и зонтик за спиной.

Открыли. Сразу ударились в крик местные СМИ: кощунство, ничего святого для нынешней молодежи, поругание великих имен, шутовство и т.д. А потом вдруг началось непонятное. Чуть ли не в день открытия к новому памятнику приехали фотографироваться молодожены. И пошло-поехало. Стал Антон Павлович настоящим томичом, любовью города. Хочет студент успешно сдать экзамен – идет к Чехову, подержаться на счастье за ручку его зонта (говорят, что и деловые люди перед ответственной сделкой не гнушаются). В оттопыренные карманы хорошим тоном считается класть мелкие денежки, на радость местным бомжам. А столичные артисты, приехав на гастроли в Томск, сразу же бегут к Чехову. Плюхаются на животы и проверяют, как он гляделся из канавы глазами пьяного мужика. Говорят, что опять же пользительно для выступлений на местной сцене. А однажды местная фабрика сделала теперь уж своему навсегда писателю трогательный подарок – отлила ему галоши гигантских размеров…

Такой вот памятник стоит в славном сибирском городе Томске, где люди обладают хорошим чувством юмора и лишены ханжеского преклонения перед великими именами…

Олег Торчинский.