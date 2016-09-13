ПРОКЛЯТИЯ СПАСУТ ОТ ГИПНОЗА

В связи с ростом числа мошенничеств со стороны «лиц цыганской внешности» полиция Тюмени выпустила памятку о том, как обороняться от гипнотизёров.

Гражданам советуют не вступать в переговоры, избегать взглядов и прикосновений, а при необходимости осыпать мошенников проклятиями. «Если цыгане понимают, что вы не поддаетесь их гипнозу, то могут начать осыпать вас проклятиями. Не теряйтесь, начните обсыпать цыганку проклятиями в ответ. Цыгане больше всего бояться навести проклятие на свой род», — цитирует памятку Афиша Daily.

На все вопросы необходимо отвечать «нет», и не бояться показаться грубым и невоспитанным.