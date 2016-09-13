МЕТАМОРФОЗЫ ТРАНСПОРТА В МОСКВЕ

C 16 сентября на ВДНХ в павильоне №67 «Карелия» начнет работать начнет работать выставка, посвященная городскому транспорту в СССР.

Основу экспозиции «Как дружно все выходят на конечной… Городской транспорт в СССР» составят архивные фото, плакаты, коллекция масштабных моделей и дорожных артефактов, кадры из любимых фильмов – все, что может напомнить старшему поколению и рассказать новому о развитии транспортного движения в Москве: такси, автобусов, троллейбусов, трамваев и, конечно, метро.

Выставка будет интересна посетителям всех возрастов. Кто-то с ностальгией вспомнит о том, какими пустыми и широкими были улицы в прежние годы, и не было проблем с парковкой в центре, какие марки машин были популярны, на каких автобусах и троллейбусах они ездили. А кого-то просто заинтересуют модели авто, выпускавшихся в бывшем Союзе.

Главный герой выставки – город, ведь городской транспорт – это одна из ярких примет времени. Многие не знают, что еще в 1930-е годы в столице можно было видеть по-соседству конные экипажи и автомобили… Тогда в Москве появился и совсем новый вид транспорта – метро, открывшее перед горожанами подземный мир. В послевоенное время облик города поменялся…

Городской транспорт – это то, что нас окружает каждый день, без него жизнь практически невозможна. Сегодня она прочно впитала в себя такое понятие, как «личный транспорт». На выставке можно будет увидеть все метаморфозы, происходившие на улицах и почувствовать «динамику города» в разные десятилетия ушедшего века.

Город обслуживают и транспортные модели спецназначения. Собрание машин пожарных, милицейских, скорой помощи, почтовой машины, грузовиков, представленные в экспозиции, представляет историю развития отечественного автопрома. А дополняют ее фотографии и живопись, на которых запечатлены транспортные средства, детские игрушки, созданные на основе прототипов реальных машин, плакаты, призывающие соблюдать ПДД, а также старые светофоры, билетные аппараты и даже жетоны метрополитена.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.