ОЦЕНИТЕ ДЕНЬ ГОРОДА НА «АКТИВНОМ ГРАЖДАНИНЕ»

Более 5 миллионов человек приняли участие в праздновании 869-летия Москвы. День рождения город отметил по-настоящему широко и ярко, а составить программу праздника помогли сами москвичи – выбирая самые интересные программы на портале «Активный гражданин». Теперь в проекте предлагается оценить результаты организации и проведения Дня города в столице.

Зарегистрированные на «Активном гражданине» москвичи могут поделиться своими впечатлениями о прошедшем Дне города. Дать свою оценку организации праздника можно на сайте http://ag.mos.ru/poll/view/2223 или в приложении проекта.