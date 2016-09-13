ВРАЧИ, КОТОРЫЕ СПАСАЛИ ЖИЗНИ

Увидеть фотографии и узнать биографии выдающихся российских медиков сегодня можно на Чистопрудном бульваре, где открылась посвященная им фотовыставка. В честь этих врачей сегодня названы лучшие столичные больницы.

Возможно, их имена стали уже нарицательными, когда мы говорим о больницах: филатовка, склиф, пироговка… Но чем прославились эти медики, знают немногие. «Сколько бойцов спас «замОк Склифосовского»? Кто впервые в России применил анестезию? Кем придумана служба скорой помощи? Кто остановил эпидемию холеры в Москве? Как появился «Артек»?» — так презентует Департамент здравоохранения Москвы выставку, знакомящую москвичей с выдающимися учеными-медиками, чья работа и исследования до сих пор спасают жизни и восстанавливают здоровье миллионам людей.

Более 40 учреждений здравоохранения Москвы сегодня носят имя того или иного деятеля медицины, чей вклад в развитие этой науки вошел в золотой фонд.

Выставка проводится при поддержке Правительства Москвы и будет работать на Бульварном кольце столицы с сентября по декабрь 2016 года.