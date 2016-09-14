ВЕРБЛЮЖЬЕ МОЛОКО И МЕД ИЗ ЭВКАЛИПТА ПОЯВЯТСЯ В МАГАЗИНАХ МОСКВЫ

Шоколад из верблюжьего молока, а также продукты на его основе, финики, мед и джем из экологически чистых продуктов, выращенных в странах Ближнего Востока, могут скоро появиться на прилавках столичных супермаркетов премиум-сегмента.

В настоящее время компании-производители из ОАЭ ищут партнеров для реализации своей продукции.

«Есть компания-производитель верблюжьего молока, которая является членом нашей организации Dubai Exports. Для них мы проводим поиски потенциальных партнеров. По всей видимости, это будут магазины формата «гурмэ», ориентированные на покупателей премиум-сегмента. Скорее всего, «Глобус Гурмэ» и «Азбука вкуса». Кроме того, есть компания, которая делает шоколад из верблюжьего молока», рассказал m24.ru представитель Dubai Exports в РФ Константин Кедров.

Рынки сбыта в Москве ищут две компании, продающие финики и сладости, изготовленные на их основе, а также компания-производитель восточных сладостей.