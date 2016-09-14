В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИРАВНЯТЬ НОВЫЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ К НАРКОТИКАМ

Психостимуляторы необходимо исключить из свободного обращения и приравнять к наркотическим веществам. Эти препараты вызывают зависимость, применять их необходимо строго по назначению врача.

Как сообщает АГН «Москва», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов поддержал предложение МВД пополнить перечень запрещенных к свободному обороту наркотических средств четырьмя новыми психостимуляторами, получившими распространение в некоторых российских регионах.

«Включение данных веществ в список наркотических средств значительно повысит ответственность за их оборот, а также подключит все системные механизмы по противодействию наркоторговле, работающие на территории Российской Федерации. Конечно же, я поддерживаю и считаю, что к любым психостимуляторам нужно относиться с большой настороженностью, применять их только по назначению врача. А если они вызывают зависимость и вырывают человека из общества, то государство должно беспощадно бороться с их распространителями, желающими нажиться на человеческих слабостях», — заявил Костунов.