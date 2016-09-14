КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ПРЕДОСТАВЯТ СПРАВКУ О ЗДОРОВЬЕ

Лица, претендующие на высшие посты в государстве, должны предоставлять справку о состоянии здоровья. Такая информация не должна становиться достоянием общественности, однако Центризбирком должен иметь право отказать в регистрации кандидата в случае неудовлетворительного состояния здоровья.

«С моей точки зрения, было бы правильно предоставлять некоторые данные о здоровье при выборах на высшие государственные должности, хотя бы губернатора, депутата Госдумы, президента. Надо некоторые данные раскрывать по здоровью», — сказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал АГН «Москва».

Он подчеркнул, что плохое состояние здоровья кандидатов на высшие должности госвласти может отрицательно сказаться на состоянии дел в стране. «Потому что государственная служба очень ответственное дело, человек ни в чем не виноват, но на нем лежит слишком высокая ответственность. Он может серьезно повлиять на государство», — заключил Сергей Фургал.