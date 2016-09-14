ИНСУЛЬТНАЯ СЕТЬ В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

До конца года на базе 8 медицинских центров в столице будет создана инсультная сеть.

«Запустить инсультную сеть мы планируем до конца года. По аналогии с инфарктной сетью пострадавших от инсульта пациентов будут максимально оперативно отвозить в клиники, где им проведут эндоваскулярные операции (по удалению тромба из сосудов головного мозга через катетеры», — сообщила mos.ru главный кардиолог Москвы Елена Васильева.

В настоящее время проводится подготовка специалистов, которые будут участвовать в инсультной сети. В нескольких клиниках Москвы в тестовом режиме уже работают первые кабинеты вторичной профилактики инсульта. «Однако к февралю 2017 года кабинет вторичной профилактики будет работать в центральной поликлинике каждого округа столицы», — рассказала Елена Васильева.