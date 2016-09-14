РОССИЯНЕ НЕ ХОДЯТ В ОТПУСК И ЧАЩЕ БОЛЕЮТ

Продолжительность отпусков россиян в 2016 году сократилась на 0,3–1,9 дня, а длительность командировок — на 0,3–1,5 дня по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

При этом значительно возросло количество дней нетрудоспособности работников. Показатели продолжительности больничных выросли на 19,4% — в среднем на 2,4-3,7 дня. «Если в первом полугодии 2015 года работники чаще всего болели в феврале и июне (в среднем по 8 и 8,33 дня), то в 2016 году ситуация «размылась» и распределение дней нетрудоспособности по месяцам примерно одинаково (около семи дней)», — сообщает РБК.

Эксперты связывают возникшую тенденцию с возросшими нагрузками на работе.

Исследование проводилось аутсорсинговой компанией Intercomp на основе данных о вознаграждениях 16 тыс. сотрудников 110 компаний