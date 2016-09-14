БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВЫШЕ ЧЕТВЕРТИ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

Больше всего прививок сделано в городских поликлиниках — свыше 262 тысячам человек; в мобильных прививочных пунктах у станций метро — более 13 тысяч.

По данным Департамента здравоохранения Москвы среди привитых от сезонного заболевания гриппом больше взрослых — 197004 человека, детей — 65971; это по данным за первую декаду сентября.

Напомним, что впервые в этом году в Москве можно бесплатно сделать прививку около метро.

С 12 сентября мобильные прививочные пункты установлены у станций метро: Павелецкая, Дмитровская, Киевская, Алтуфьево, Новокосино, Планерная, Семеновская, Люблино, Белорусская, Ясенево, Новогиреево, Пражская.

Сделать прививку можно по будням с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – с 9:00 до 16:00.

Вакцинация проводится для всех граждан РФ, достигших 18 лет, с их письменного согласия. Перед прививкой каждый обратившийся проходит осмотр врача.

Мобильные прививочные пункты установлены у станций метро:

С 12 по 18 сентября – Павелецкая, Дмитровская, Киевская, Алтуфьево, Новокосино, Планерная, Семеновская, Люблино, Белорусская, Ясенево, Новогиреево, Пражская.

С 19 по 25 сентября – Тульская, Царицыно, Домодедовская, Перово, Преображенская площадь, ВДНХ, Петровско-Разумовская, Речной вокзал, Бауманская, Тушинская, Молодежная, Теплый стан.

Информация о станциях, где работают мобильные прививочные пункты, доступна на сайте Департамента здравоохранения города Москвы, Московского метрополитена и в твиттере MetroOperativno.

Время работы мобильных пунктов:понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, суббота – с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 9:00 до 16:00.

Акция продлится до 1 ноября.

При себе иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).