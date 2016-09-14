АЛГОРИТМ ПОИСКА СКУЧАЮЩИХ СТУДЕНТОВ ВЫВЕЛ КИТАЙСКИЙ ПРОФЕССОР

Студентов, скучающих на его лекциях, профессор Шэл-Янг Ви из Сычуаньского университета научился определять при помощи технологии распознавания лиц. Он разработал алгоритм распознавания эмоционального состояния. И хотя технология еще нуждается в доработке, студентам теперь трудно скрыть скучающее выражение лица.

Как пишет asmo.ru, профессору Шэл-Янг Ви, остается только определить – либо студент выбрал не ту специальность, либо лекция скучна и нуждается в коррективах.

«Соотнеся такого рода информацию с нашим курсом лекций, мы сразу поймем, какие именно материалы по-настоящему привлекают внимание студентов», — заявил профессор.

Преподаватель готов поделиться своим изобретением с коллегами. Эта практика могла бы найти применение в психологии, социологии. Возможно вскоре появится мобильное приложение, способное распознавать эмоции.