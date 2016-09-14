В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ МАШИНЫ-ДВОЙНИКИ

Угнанные авто все чаще маскируют под реально существующие автомобили. У машин-клонов совпадают и регистрационные номера, и марка, и кузов.

Автовладельцы стали получать штрафы за нарушения, совершенные машинами-двойниками. Как сообщает «Москва 24», при разбирательстве выясняется, что под оригинальным номером по городу ездит совсем другой автомобиль.

Москвич Иван Лысенко уже получил 11 штрафов на сумму около 30 тысяч рулей вместо лихача, который ездит по столице на кроссовере с такими же номерами. «Либо он в потоке где-то увидел номера мои, либо в какой-то базе. У машины двойника, которая была на фотографии, было тонированное лобовое стекло. Соответственно не было видно ни лицо водителя, ни что находится на торпеде», – рассказал Лысенко.

Как пояснил автоюрист Дмитрий Славнов, машины-двойники делают чтобы хоть-как-то «легализовать» угнанные авто. «Есть точно такая же похожая машина, которая была недавно угнана. Ее как-то нужно легализовать, и соответственно делают из данной угнанной машины машину-клон или машину-двойник», – объясняет эксперт.

Оспорить штраф владельцы оригинального авто могут в ГИБДД. Владельцу необходимо собрать как можно больше доказательств – фото и видео с камер наблюдения, где заметны конструктивные отличия своей машины от той, которая указана на фотографии в штрафной квитанции.