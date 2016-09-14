ДЛЯ ПОКУПКИ БИЛЕТА НА АЭРОЭКСПРЕСС НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПАСПОРТ

С 15 сентября меняются правила продажи билетов на «Аэроэкспресс». Пассажирам придётся ввести свои паспортные данные при покупке билета через официальный сайт или мобильное приложение.

«Обработка персональных данных в информационных системах будет выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством и соблюдением необходимых организационно-технических мер защиты данных», — сообщает пресс-служба перевозчика.

Такие правила вступают в связи с приказом Минтранса. Это позволит повысить безопасность пассажирских перевозок.

«Новые правила продажи билетов практически не увеличат время оформления билета, но существенно повысят безопасность поездки. Надеемся, что пассажиры с пониманием отнесутся к введению этих мер», — пояснил исполнительный директор компании Алексей Сорокин.

При покупке билета в кассах компании или через билетопечатающий автомат, вводить паспортные данные не потребуется.