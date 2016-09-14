БЮДЖЕТ МОСКВЫ УМЕЮТ СОСТАВЛЯТЬ ШКОЛЬНИКИ

Департамент финансов города Москвы провел конкурс проектов по составлению бюджетов среди столичных школьников, на днях были названы имена победителей.

Конкурс проектов «Бюджет для граждан» — ежегодный; в этом году в Москве была также учреждена специальная номинация конкурса — «Бюджет города Москвы: просто о сложном».

Победителями конкурса проектов «Бюджет для граждан» стали учащийся школы № 1908 Глеб Луговой в номинации «Интерактивный бюджет города Москвы для граждан» и учащаяся школы № 1793 Наталья Журавлева в номинации «Бюджет города Москвы: просто о сложном».

Ребята получили ценные призы и грамоты, а их работы направлены в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации для прохождения федерального этапа конкурса.

Поддержку конкурсу оказывают Департамент образования города Москвы и Московский центр технологической модернизации образования.