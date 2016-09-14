Люди с инвалидностью могут больше! Дайте только возможность

В Москве прошел чемпионат профессиональног о мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

На днях он закончил свою работу. 312 конкурсантов с диагнозом ОВЗ соревновались между собой по 29 профессиям, среди которых программирование , мебельное дело, массаж, флористика, ювелирное, парикмахерское дело и другие. Международное движение «Абилимпикс» реализуется в России при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, а также российских общественных организаций инвалидов.

Победителей московского этапа чемпионата представила на церемонии закрытия президент АНО «Абилимпикс» Лидия Викторовна Фролова. Она отметила, что в Департаменте труда и социальной защиты Москвы обещали трудоустроить всех из 117 участников московского этапа и назвала это прекрасным результатом работы чемпионата. Медали и дипломы победителям вручали министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы В. А. Петросян, его заместитель А. В. Бесштанько и ректор Российского государственного социального университета Н. Б. Починок.

Программа чемпионата была насыщенной: развлекательные мероприятия, мастер-классы, выступления оркестра ВОС «Рапсодия» и артистов театров неслышащих актеров театров «Мимики и жеста» и «Недослов», а также шоу-собак проводников, вокальной студии «Миредо». Состоялась выставка слабослышащих художников, которую лично представил президент Ассоциации глухих художников России Анатолий Микляев.

На круглых столах, посвященных улучшению образовательных процессов для людей с ограниченными возможностями здоровья, обсуждались серьезные проблемы образования и поиска работы для инвалидов. Присутствующие поделились значительным положительным опытом трудоустройства людей с ОВЗ.

К слову, занявшие призовые места конкурсанты примут участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» Россия, который пройдет 18 — 19 ноября 2016 года.

Ксения АРТЕМЬЕВА.