ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ПРОВЕРИЛА, КАК ИЗБИРКОМЫ РАБОТАЮТ С ЖАЛОБАМИ

18 сентября страна голосует. Парламентская сессия откроется через десять дней после выборов – 28 сентября первое заседание Госдумы и 397-е заседание Совета Федерации.

Чтобы подготовить самые масштабные в истории России, выборы ЦИКу Памфиловой потребовалось всего полста заседаний.

Заседание ЦИК России №51 в среду 14 сентября проходило долго, но насыщенно и информативно. Успели вернуть регистрацию списка одной из партии на выборах Заксобрания Ленинградской области. Вопрос рассматривался повторно, в первый раз областной избирком дезавуировал все, что прозвучало в ЦИК, и провел повторную проверку подписей, на что не имел права по закону.

Решили ставший редким на федеральном уровне информационный спор другой партии с избиркомом Пермского края. ЦИК отменил нижестоящее решение по формальным признакам, однако зампред ЦИК Николай Булаев высказал все, что думает об агитации этой партии. Использование таких материалов не делает чести партии, которая позиционирует себя как партия интеллектуалов.

Памфилова отметила отсутствие жалоб на телеканалы. Такая ситуация впервые. Практически не задействован ресурс, созданный в ЦИКе по информационным спорам. Только одна жалоба одной партии на другую. Практически все информационные споры переместились в регионы, идет вал информационных споров в одномандатных округах.

Сегодня заканчивается срок регистрации наблюдателей от партий и кандидатов. Элла Памфилова предлагает наблюдателям в УИК самим решать, кто будет сопровождать голосование на дому и кто поедет с протоколом в ТИК. Однако замминистра МВД Александр Горовой об этом не знает. Его удивил вопрос «МП», ему казалось, наблюдатель получает копию протокола подсчета голосов на участке и на этом его миссия заканчивается.

Очевидно, не знает полиция и о моратории на удаление наблюдателей. Памфилова предлагает взять на вооружение опыт Москвы, где человека с неадекватным поведением посадили на стул – локализовали и нейтрализовали, чтоб не мешал, но не удаляли. Потому что удаление по закону возможно только по решению суда, а как это осуществить, никто не знает. Приглашать суд на участок для голосования? Горовой полагает, что по сигналу участковой комиссии или по определению глазами полиции неуважительного отношения к процессу, надо человека вести в суд, а суд уже может его вернуть. Полиция намерена как всегда убирать из мест массового скопления людей и из участков для голосования тех, чье поведение подпадает под закон, причем не связанный с выборами.

От замминистра не удалось добиться ответа по известной практике, когда неугодных и не в меру любопытных формально не удаляли, но устраняли на время неких ключевых действий. Элла Памфилова обещала поговорить с Горовым. Горовой со своей стороны обещал попросить начальников полиции отработать график мировых судей.

По словам Памфиловой, чем больше будет наблюдателей, тем больше доверия к выборам. Чем больше партия может назначить наблюдателей, тем больше у нее ресурс.

Досрочное голосование у нас практически отсутствует. Проголосовало 63766 человек, это 0,05% от числа избирателей. В Приморском крае предположительно проголосует досрочно 20 тыс человек. По голосованию студентов в регионы направили разъяснение о возможности голосовать по месту временного пребывания иногородних студентов, которые не могут взять открепительное удостоверение. Надо заранее подать заявление. Голосовать могут только по федеральному округу, по одномандатному округу — если временное пребывание в пределах округа.

С начала избирательной кампании в ЦИК поступило 2300 обращений. 1415 от избирателей, 394 от кандидатов, 120 по линии партий. По результатам обращений нашли подтверждение 50. Проверки продолжаются по 200.

Памфилова получила вчера ночью несколько ответов по Якутии. По Дагестану несколько жалоб получено, ведется проверка СКР, прокуратура ведет проверку по жалобе партии «Родина». По Калмыкии жалобы «Партии роста» и «Партии развития села». По Петербургу поступило несколько серьезных обращений, в том числе Оксаны Дмитриевой. В сети есть информация о подготовке массовых фальсификаций.

Глава ЦИК с недоумением сказала о совершенно непонятной истерике по поводу массовой выдачи открепительных удостоверений. Нет никакой массовой выдачи, всего выдано 271188 открепительных из напечатанных трех миллионов. 22731 по Московской области — самая большая цифра, потому что люди работают в Москве. На исход не повлияет ни в Москве, ни в области. В Москве выдано 7265 , в Петербурге — 6373.

Жалобы на «горячую линию» ЦИК не находят подтверждения или их невозможно проверить из-за отсутствия подписи и особенностей авторского стиля. Точно подтвердилось 10%.

Вчера обстоятельно рассматривали жалобу Владимира Рыжкова в Алтайском крае. Не выявили серьезных нарушений в работе избиркома по Алтайскому краю. Кандидатам обеспечен равный доступ к СМИ и Рыжков это подтвердил. Выявлены клеветнические публикации. В Интернете развернута кампания черного PR. Возбуждено уголовное дело по статье клевета. Заблокированы эти сайты. Такая же ситуация с порчей баннеров, изготовленных по заказу партии «Яблоко».

Всего 94 дела поступили в суды, половина — жалобы партий на другие партии с просьбой снять их кандидатов. 25 — с просьбами отменить решения избиркомов по отмене регистрации. Только одно удовлетворено. Подтверждается пока 4%, но будет точно выше. В Красногорске жалоба на указание учителям, работающим в УИКах, составлять списки тех, кто придет голосовать. Разве у нас голосование обязательное? В Балашихе собирают подписи. Вроде уже поздно. Памфилова понимает, пишет неграмотный человек о подготовке массового голосования по чужим открепительным удостоверениям. Но это поступило от руководителя одной из партий.

Глава ЦИК благодарна главам субъектов федерации, которые лично ей ответили о мерах против применения административного ресурса. Что касается волонтеров и карусели, когда проверили, оказалось — молодежь готова оказать помощь инвалидам, которые хотят выбраться голосовать. Для них это событие. Памфилова просит не уничтожать проект, а сделать его межпартийным и надпартийным.

Замминистра МВД Александр Горовой напомнил, что от работы полиции во многом зависит проведение этого важного государственного мероприятия. Замминистра благодарен подчиненным сотрудникам за тот объем работы, который проделан. Больше всего мероприятий проведено в Москве. На 70% отмечается снижение несогласованных мероприятий. Возбуждено 22 уголовных дела — начиная с краж документации и заканчивая клеветой. По выборам 2011 года всего по стране возбуждено 54 уголовных дела. Триста тысяч полицейских будут нести дежурство на выборах, а также коллеги из национальной гвардии, дружинники. Номер рабочей группы МВД по выборам 8(495) 6676989 будет работать круглосуточно.

Секретарь ЦИК Майя Гришина дала разъяснение: включение в список избирателей в местах временного пребывания — только при подтверждении, например, из больницы. День тишины начинается в ноль часов субботы.