РЕБРЕНДИНГ «ГОЛОСА» В НАРОДНЫЙ ИЗБИРКОМ

В Интерфаксе состоялась 13 сентября пресс-конференция, не удостоившаяся особого внимания журналистов. Собравшимся представили новый проект «Народный избирком» как очередную альтернативную систему подсчета голосов.

Инициатор проекта «Народный избирком» Дмитрий Орешкин рассказал о просветительской задаче «проследить и описать». По его словам, фальсифицировать больше 15% результатов выборов технически невозможно. Задача его проекта — защитить результаты. Он напомнил, что за фальсификацию протокола светит четыре года тюрьмы. Цель проекта – «поймать за руку». Деятельность независимых наблюдателей, деятельность «Народного избиркома» поможет этому. Наблюдатель должен зарегистрироваться до выборов и по зафиксированному в системе без персональных данных номеру телефона передать данные в виртуальный SMS-ТИК. Таким образом общая картина будет формироваться быстрее официальной, потому что данные передаются прямо с участков. Орешкин полагает, что засвеченные в сети протоколы не будут фальсифицировать.

Координатор проекта «Гражданин Наблюдатель» Инна Куртюкова сообщила, что большинство наблюдателей – это креативная молодежь. «Надо привлечь больше наблюдателей, их с участков удаляют. Члены УИК плохо знают законодательство. Наша задача им помогать» — сообщила она.

Сопредседатель Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц подчеркнул, что отвечает за последний этап – подсчет. Задача такая же — защитить результаты. Мандаты распределяются с учетом того, какая в том или ином регионе явка, напомнил он. В регионах явку заинтересованы повышать. Где нет конкуренции, там явку будут повышать искусственно.

Социолог Орешкин просит полученный протокол быстрее передавать. Глава ЦИК Элла Памфилова призывает наблюдателей сопровождать протокол до введения в ГАС «Выборы» в территориальном избиркоме, куда его везут на машине. В пути случаются чудеса. Но и после выдачи копий протоколов наблюдателям еще много чего может произойти непосредственно на участке.

Борьба с иностранными агентами дискредитировала «Голос» и с ним никто не хочет работать. Финансирование упало. Провокации не в почете, которыми привлекали грантодателей. Люди, прикормленные за четверть века на зарубежные гранты, не находят других средств к существованию. Среди исполнителей есть настоящие специалисты. Это касается не только выборов.

В то же время наблюдается явная конвергенция враждующих систем. Симпатии населения давно обратились к Кремлю. Сам Орешкин не может внятно объяснить, почему упала некогда бешеная популярность апологета либеральной экономики. И никто не знает, что он сделал в парламенте и на чем заработал финансирование партии.

Выборы такая хитрая штука, что постоянно выскакивает какая-то неудобоваримая информация. Почему-то на этих выборах главную партию решили ограничить сорока процентами. В ЦИКе прекрасно знают, где какие выборы. Якутия стала ключевым регионом по проблеме чистоты выборов, однако наблюдать там неинтересно никому – далеко, холодно, необъятно и число избирателей по сравнению с Москвой ничтожно.

Такое наблюдение за выборами для отчета по грантам может и повысит их чистоту, но на исход не повлияет никак. Ловля блох.