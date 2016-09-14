ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ БУДУТ ПРОДВИГАТЬ БЕСПЛАТНО

Российская система качества (Роскачество) намерена бесплатно предоставить промо-кампанию по продвижению товаров, которые имеют государственный знак качества.

Роскачество разработало целую серию мероприятий по продвижению товаров в магазинах, и мероприятия эти совершенно новые, ранее на рынке не применявшиеся.

«Государство готово финансировать создание и тестирование оптимальных методик продвижения высококачественной отечественной продукции в ритейле. Расходы Роскачества на разработку и выявление лучших практик и реализацию наиболее эффективных моделей продвижения составят до 15 млн руб. Пилотные промо-мероприятия позволят разработать типовые успешные коробочные решения, которые в дальнейшем будут использоваться производителями и торговыми сетями уже за их собственный счёт», — рассказала Мария Сапунцова, замруководителя Роскачества.

По словам представителя ведомства, европейские эксперты предрекают рост продаж качественных товаров российского производства на 20-60 процентов после реализации проекта.

В программе принимают участие несколько торговых сетей каждого формата торговли, среди которых «Metro» (Metro Cash&Carry), «Перекресток» ( X5 Retail Group), «Лента» (Лента).

На данный момент на российском рынке присутствуют 45 товаров со знаком качества различных категорий: мука, макароны, кетчуп, майонез, подсолнечное масло, икра, маринованные огурцы, сельдь в масле, газированные напитки, яйца, товары лёгкой промышленности.