УЗНАЙ, КАК ЗВУЧИТ МОСКВА! СМЕШАЙ МЕЛОДИИ ПО ВКУСУ

Британский Совет, который призван развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, реализовал новый проект на стыке цифрового искусства, музыки и урбанистики — глобальную цифровую платформу Mix the City, объединяющую города и людей. Московская версия приглашает пользователей со всего мира узнать, как звучит столица России, и сделать собственный микс, передающий атмосферу мегаполиса.

Идея родилась в Тель-Авиве и принадлежит музыканту и руководителю отдела искусств Британского Совета в Израиле Эммануэлю Витцуму. Проект позволяет создавать уникальные видеоклипы, смешивающие аудиовизуальные семплы, записанные музыкантами в самых интересных местах своих городов. Цель платформы — создание необычной музыкальной карты мира, на которой соседями окажутся города с разными географическими и культурными координатами.

«От московской версии Mix the City невозможно оторваться, — уверяет г-н Витцум, — и мы действительно счастливы иметь возможность запустить эту платформу здесь!»

В проекте приняли участие знаменитые представители как современной, так и классической музыкальной российской и мировой сцены. Свои композиции записали 12 исполнителей, среди которых бас Михаил Петренко, дирижер Юрий Башмет, певица Наадя и DIY-группа Playtronica, гусляр Ольга Глазова, нео-фолк коллектив «Синекдоха Монток», мужской вокальный ансамбль «Дорос», выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных Евгения Попова, музыкант, продюсер и писатель Олег Нестеров, цифровой музыкант Pixielord (Алексей Девянин), столичные битмейкеры KOVSH Beats, а также исполнитель музыки на терменвоксе Петр Термен (правнук Льва Термена, изобретателя инструмента). Каждый из музыкантов записал звуковой трек в одном из знаковых мест города: на ступеньках ВДНХ, в вестибюле «Маяковской», на палубе творческого кластера , в стенах Музея современного искусства «Гараж».

Создателям Mix the Сity Moscow удалось передать особую атмосферу города, в котором гармонично сочетается культурное наследие прошлого и новые тренды большого мегаполиса.

Новая цифровая платформа удобна и проста в использовании. Кликая на кнопку «Создать микс», пользователь оказывается на главной странице, где можно прослушать 24 аудиофайла, смешать их по своему вкусу с разными эффектами в единый видеоклип, а потом поделиться ссылкой на записанное видео со всеми.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.