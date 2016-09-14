АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ: «ГОП-СТОП НАПИСАЛ, ПОКА ЕЛ ТАРЕЛКУ ГРИБНОГО СУПА

13 сентября ему исполнилось 65 лет, но его энергетике может позавидовать любой молодой человек, а харизму и мужское обаяние можно почувствовать даже через экран телевизора. Специально к юбилею музыканта был снят фильм-концерт «Александр Розенбаум. Мне тесно в строю», где он исполнит самые популярные песни, а друзья и коллеги расскажут, в чем они видят секрет такого успеха Александра Яковлевича у зрителей.

Премьера фильма состоится 18 сентября, в воскресенье, в 15.00 на канале «ТВ Центр». И начнется документальный фильм, конечно же, с самых красивых видов любимого города Розенбаума – Санкт-Петербурга …

…Ранней весной 1986 года миллионы жителей СССР спешили домой увидеть очередной выпуск невероятно популярной тогда передачи «Вокруг смеха». Именно в том эфире впервые на экранах появился Александр Розенбаум. Он очень скромно представился: «Я – ленинградец и пою много о своем городе. Я его хорошо знаю, родился в нем. Отработал долгое время врачом на «Скорой помощи». Так что у меня с этим городом очень много связано». Он спел всего две песни. К концу первой про Ленинград для миллионов зрителей он уже станет настоящим открытием, а после первых аккордов второй – «Вальс-бостон» – всей стране будет ясно: на советской сцене зажглась новая суперзвезда. Для 35-летнего музыканта это выступление будет переломным. Гитарного короля андеграунда, автора подпольных полублатных песен впервые на всесоюзном уровне признают легальным.

– Это просто был тот момент, когда джинн из бутылки выскочил, – вспоминает в фильме-концерте Александр Розенбаум. – До первых официальных концертов в 80-е годы на меня вышли люди, которые занимались Аркадием Северным до его смерти. Люди-коммерсанты , тогда их называли леваки, спекулянты. Сказали: «Александр, давайте запишем ваши песни на кассету с музыкантами». Я им: «Да, конечно, а иначе для чего же я их писал?!». И потом я музыкант, мне было это интересно. В подвальном помещении записали это все, и через неделю это зазвучало по всей стране. Мне заплатили 200 рублей аж! И пару-троечку бутылочек водки выпили с ребятами. Было здорово!

Популярность пластинки памяти Аркадия Северного была невероятной. Она звучала повсюду – от Камчатки до Балтийска. Вся страна вслушивалась в этот новый для нее голос и гадала, кто это такой и как выглядит артист.

– Мы с Левой Лещенко были на гастролях в Харькове. Ехали в такси и водитель вдруг врубил песню «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла», – рассказывает в фильме Владимир Винокур. – Очень заводная песня!

А вот Льва Лещенко удивил голос исполнителя. Вот что он рассказал:

– Звучал хрипловатый баритон. Были потрясающие слова и такой драйв в музыке! Мы спросили у водителя: «Откуда у вас эта запись? Кто поет?». Он нам: «Как, вы не знаете?! Это же известный ленинградский артист Александр Розенбаум!»

Его никто не видел, только слышал голос из магнитофонов. Кто же он – музыкант из Ленинграда или иммигрант с Брайтон-Бич? Коренной одессит или бывший уголовник? В начале 80-х годов о Розенбауме ходили разные слухи. Его имя стало практически мифическим… Автора песни «Гоп-стоп» широкая публика впервые увидит в октябре 1983 года в ленинградском ДК имени Дзержинского.

«Гоп-стоп» и другие песни одесского цикла не только принесут популярность, но и сыграют злую шутку с Розенбаумом. Несмотря на 700 написанных им песен, ему уже 33 года приходится доказывать, что он автор не только блатного шансона.

– Всегда говорю, что мой жанр «розенбаум». Не потому что выпендриваюсь, а потому что я – многоформный человек. У меня есть рок и поп-музыка, фольклор, романс, – продолжает в фильме юбиляр. – Всегда самые популярные у народа песни я писал очень легко. Например, «Гоп-стоп» написал, пока ел тарелку грибного супа. Это всегда какой-то выплеск.

В фильме-концерте друзья и коллеги по музыкальному цеху расскажут об Александре Яковлевиче интересные факты. Почему Владимир Винокур называет музыканта «маниакально влюбленным в Ленинград». Узнаем, почему Костя Цзю считает, что Розенбаум загубил карьеру боксера. В какой песне Валентина Матвиенко просит Александра Яковлевича переписать слова и почему. И какую изюминку увидел музыкант и певец Леонид Агутин в симбиозе слов и музыки в творчестве Розенбаума.