ЕГЭ УВЕКОВЕЧИЛИ В МАРКЕ

Единый государственный экзамен становится историей, но не уходит в нее. Но инициативе Федерального агентства по надзору в сфере образования и науки Издательский центр «Марка» выпустил юбилейную марку и конверт: «15 лет Единому государственному экзамену». Сегодня она поступила во все отделения связи.

Дата была выбрана не случайно: 14 сентября – день сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике для тех, кто либо получил по ним в основную волну тестирования неудовлетворительную оценку, либо по уважительной причине экзамены не писал.

Тираж конверта и марки – 315 тысяч экземпляров, что, говорят, совсем не много. Стоимость – 19 рублей. Автором художественного оформления стал Алексей Дробышев. На марке изображен логотип ЕГЭ и слоган «Выбор будущего».

История Единого госэкзамена началась в 2001 году по инициативе Владимира Филиппова, ныне ректора РУДН, а в тот год – министра образования и науки.

— Восемь лет, с 2001 по 2009 годы длился эксперимент по апробации ЕГЭ, – рассказал Владимир Филиппов. – В нем за эти годы приняло участие более одного миллиона человек. Ни один общественный эксперимент в нашей стране так долго не отрабатывался. Зато теперь единое государственное тестирование является абсолютно объективной оценкой знаний школьников. И выполняет, помимо этого, еще две функции: совмещает выпускной экзамен в среднем общеобразовательном учреждении и вступительный в вуз; позволяет талантливым и трудолюбивым ребятам из самых отдаленных мест России поступать в ведущие вузы страны.

По словам Олега Духовницкого, руководителя Федерального агентства связи, после погашения данная марка может стать филателистской редкостью. И объектом коллекционирования. Поэтому каждому имеет смысл ее приобрести сейчас.

Мона Платонова